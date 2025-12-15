На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как США наблюдают за ситуацией в зоне СВО

Депутат Журавлев заявил, что США заставят Украину отдать России Донбасс
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что США заставят Украину покинуть Донбасс, так как наблюдают за линией фронта по спутникам и видят реальное положение дел.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому просто нужно срочно с помощью искусственного интеллекта сгенерировать видеообращение, которое сделано им, будто бы, из Донецка. Тогда, по его разумению, и весь мир поверит, что Донбасс по-прежнему остается частью Украины. В США достаточно ресурсов, в том числе и спутниковое наблюдение, чтобы ориентироваться во фронтовой ситуации. А там, честно признаться, ВСУ давно уже отступают на всех направлениях, поэтому и просит Зеленский перемирия, как манны небесной, справедливо боится, что дальше будет только хуже», — считает парламентарий.

Журавлев отметил, что теперь, спустя больше, чем три года после начала СВО, в переговорах не идет речи о возвращении Украине границ 1991 года.

«Уже не идет речь о выходе на границы 91 года и о том, чтобы прогуляться по ялтинской набережной. Киевский режим загнан в угол, и американцы будут его добивать политически, заставляя подписать все нужные условия. Российский Донбасс, кстати, лишь одно из них», — заявил он.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Зеленского и Уиткоффа в Берлине 15 декабря прошла тяжело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами