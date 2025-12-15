На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Решительные меры»: в России заявили, что фронт на Украине рухнет после 25 декабря

Военэксперт Кнутов: после 25 декабря США примут меры, и фронт на Украине рухнет
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Соединенные Штаты в качестве давления на Украину могут после 25 декабря принять «решительные меры» в отношении Киева – прекратить предоставлять разведданные и отключить системы связи Starlink. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, подчеркнув, что украинский фронт в результате таких действий США может быстро рухнуть.

По словам военного эксперта, у США в рамках продолжающихся переговоров по Украине есть «серьезные аргументы» для того, чтобы надавить на Киев, который не хочет в соответствии с планом Вашингтона выводить войска из Донбасса.

Во-первых, отметил Кнутов, США могут прекратить предоставлять Украине разведывательную информацию, идующую с американских спутников и систем радиотехнической разведки. Аналитик подчеркнул, что данные для ВСУ идут в режиме онлайн, что значительно помогает украинским беспилотникам в зоне СВО.

Во-вторых, Вашингтон в качестве давления на Киева имеет возможность отключить системы спутниковой связи Starlink. Без этих систем, заявил Кнутов, боевики ВСУ не в состоянии передавать и получать информацию, запрашивать помощь и боеприпасы.

«Есть надежда на то, что до 25 числа (декабря – «Газета.Ru») американцы будут все это терпеть, а потом, соответственно, примут решительные меры. Если такие меры будут приняты в отношении разведывательной информации и систем Starlink, я просто не сомневаюсь, что в течение одной – двух недель фронт Украины посыплется на многих направлениях», — подчеркнул он.

Как писала газета The Financial Times, администрация Трампа добивается от Украины ответа на предложенный Вашингтоном мирный план до католического Рождества – 25 декабря.

Ранее в Киеве объяснили решение Зеленского вынести вопрос уступок на референдум.

