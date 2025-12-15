Экс-депутат от «Единой России» получил срок за вымогательство у военных

Бывший брянский депутат от партии «Единая Россия» Владимир Реук получил десять лет колонии за вымогательство. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Мужчина обманом похитил деньги участника СВО, пообещав ему освобождение от службы на фронте. По эпизоду о покушении на мошенничество Реук не довел дело до конца, поскольку потерпевший отказался передавать ему деньги», — говорится в посте.

Реука признали виновным в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере. Отмечается, что срок он будет отбывать в колонии общего режима. Также бывший депутат должен выплатить штраф в размере 960 тысяч рублей. Еще ему запретили занимать административные должности в течение трех лет.

Как уточнятся, фигурант не признал вину. Кроме того, добавляют журналисты, в феврале этого года он получил срок по другому делу — его приговорили к 8 годам колонии за схожие эпизоды хищения денег у военных.

Реук был депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилось десять тайных свидетелей.