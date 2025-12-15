На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крокодила Кузю, который 30 лет прожил в Сибири, хотят вернуть на родину

В Новосибирске крокодила Кузю хотят отправить домой на Кубу
Shutterstock/FOTODOM

Крокодила Кузю, который 30 лет живет в Новосибирске у хозяина, хотят отправить на родину — на Кубу. Экологический фонд «Компас» попросил российские и кубинские ведомства помочь с репатриацией редкой рептилии, сообщили в пресс-службе организации.

Это первый подобный случай в России, следует из сообщения.

«Чтобы это стало возможным, экологический фонд «Компас» подготовил обращения в Минприроды России, Росприроднадзор, Госдуму и посольство Кубы. Мы добиваемся, чтобы Кузю приняли в подходящий профильный центр, где ему обеспечат безопасные условия и эксперты смогут сопровождать его переезд», — сказали в фонде.

Такое решение приняли в связи с ограничениями на содержание экзотических животных. Как уточняется, Кузя приехал в Сибирь еще до их введения.

Крокодила содержат в магазине сантехники, Кузя стал местной достопримечательностью. Специалисты выяснили, что рептилия относится к редкому виду — кубинский крокодил, занесенный в список вымирающих.

Хозяин Кузи несколько раз пытался пристроить его в учреждение, где будет профессиональный уход, но найти такое не вышло. Теперь владелец крокодила согласен отдать его, если удастся найти место с надлежащими условиями.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.

