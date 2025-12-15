На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Японка подала в суд на мужчину за нарушение ее «права на целомудрие»

Shutterstock/FOTODOM

Токийский окружной суд постановил выплатить компенсацию женщине, которая состояла в интимных отношениях с мужчиной, не подозревая, что он женат и воспитывает детей, пишет Sora News.

Согласно материалам дела, женщина познакомилась с мужчиной через приложение для знакомств и в течение четырех месяцев находилась с ним в близких отношениях. Позднее ухажер внезапно прекратил общение. Заподозрив неладное, японка обратилась к частному детективу, который установил, что у ее партнера есть жена и дети.

Суд признал, что мужчина действовал злонамеренно, поскольку не сообщил о своем семейном положении, несмотря на то, что в профиле женщины было прямо указано: она не заинтересована в отношениях с женатыми мужчинами. Таким образом, он нарушил ее «право на целомудрие».

В японском праве этот термин трактуется как право человека на сексуальное самоопределение — возможность принимать осознанное решение о вступлении в интимные отношения. Суд указал, что согласие, полученное путем обмана, юридически считается недействительным.

При этом дело рассматривалось в гражданском, а не уголовном порядке, поскольку отсутствовали признаки физического или психологического принуждения. Изначально женщина требовала компенсацию в размере $50 тысяч, однако суд учел продолжительность отношений и отсутствие отягчающих обстоятельств, таких как беременность, и снизил сумму выплаты до $9700.

Ранее в Японии пожилой мужчина женился на девушке, с которой нянчился 18 лет назад.

