Европейские страны используют конфликт на Украине для самоутверждения и козней как против США, так и против других сторонников справедливого урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, кадры комментария которого показал телеканал «Россия 24».

По его словам, Европа в очередной раз пытается диктовать другим государствам свои условия и желания, внешне связанные с украинским кризисом.

«Она использует украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы «ставить палки в колеса» и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования», — сказал дипломат.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью журналисту Павлу Зарубину. В ходе беседы он рассказал, что Москва в вопросе урегулирования украинского конфликта ориентируется на Вашингтон, а не на европейские страны. Как отметил представитель Кремля, Европа продолжает играть в свою игру и, по всей видимости, не хочет завершения боевых действий.

В ноябре верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональному содружеству выгодно поддерживать Киев. Она пояснила, что это более выгодная сделка по сравнению с ценой, которую придется заплатить в случае победы РФ.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «пророссийской позиции» Трампа.