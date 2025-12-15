На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров встретился с представителями Американской торговой палаты в России

Лавров провел встречу с руководством и членами Американской торговой палаты в РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с руководством и членами Американской торговой палаты в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства иностранных дел.

Там заявили, что во время встречи дипломат изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины».

В пресс-службе добавили, что стороны также обменялись мнениями по некоторым актуальным темам «с упором на конструктивную роль, которую могут сыграть деловые круги в придании импульса восстановлению торгово-инвестиционных связей между Россией и США».

10 декабря Лавров заявил, что РФ и Соединенные Штаты договорились о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва высоко ценит стремление Трампа к диалогу для преодоления украинского конфликта при помощи дипломатии.

Ранее в Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США.

