Иосиф Пригожин не узнал песню Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин не узнал переделанную ИИ песню Валерии
prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин не узнал песню жены, певицы Валерии, из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Журналисты предложили Пригожину угадать тексты известных хитов, которые переписаны с помощью нейросети. ИИ изменил лирику якобы на молодежный лад. Среди песен попалась композиция «Часики».

«Крошкой своей меня зачекай. А потом заобнимай, а потом сольешь. А часы-механизмы тик-такют в натуре. Не рефлексируй, люби как есть, да и все», — говорилось в тексте.

Пригожин не узнал мотив песни Валерии и предположил, что это трек рэпера Macan.

«Ну это же ну Жуков же, и не Валерия. Валерия?» — удивился продюсер.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре 2025-го Пригожин заявил, что изначально покупал песню «Губки бантиком» для жены — певицы Валерии. Шоумен приобрел композицию за $3 тысячи. В итоге он решил ее подарить Кристине Орбакайте. Продюсер объяснил, что в тот период у Валерии уже было много хитов. К примеру, «Часики».

Ранее Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии.

