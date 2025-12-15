На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганова назвала причину проигнорировать новогодний фильм с Долиной

Певица Цыганова намекнула, что не хочет видеть Киркорова в новогодних программах
Константин Михальчевский/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова намекнула в Telegram-канале, что не намерена смотреть фильм от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» с участием Ларисы Долиной.

Цыганова отметила, что после скандала с номером Долиной ТНТ якобы «пытается отмыться» и заказывает положительные отзывы на картину. Сама артистка усомнилась, что фильм получился хорошим. Более того, она нашла для себя «еще одну вескую причину» проигнорировать проект. Ей оказался Филипп Киркоров. В картине певец шутит про тюремную пищу.

«Ага, только невтудверную рожу и не хватало лицезреть все праздники. Лучше всего «кинокритику» отвечают его же читатели в комментариях: «А вы на помойку тоже приходите и стоите смотрите по два часа? Рассматриваете там каждую мусоринку, пакет с чьими-то отходами? Ну вот, то-то и оно», — заявила певица.

30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.

Речь идет о сцене, в которой Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — «да»». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

11 декабря стало известно, что ТНТ сохранил сцену с Ларисой Долиной. В конце номера телеканал добавил дисклеймер «клип был снят под влиянием мошенников».

Ранее певица Слава задумалась подать в суд на Ларису Долину.

