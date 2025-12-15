На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивец вывез жену на окраину российской деревни, чтобы избить битой и порезать ножом

В Ивановской области ревнивец избил жену битой и порезал ножом
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Ивановской области ревнивец вывез жену на окраину, избил битой, порезал ножом и бросил одну. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в районе одной из деревень Гаврилово-Посадского района. Предварительно, 35-летний мужчина привез туда свою жену под выдуманным предлогом и остановил автомобиль на безлюдной дороге. После этого он избил супругу с помощью биты и ударил ее ножом. После этого он покинул место происшествия и оставил раненую избитую женщину в одиночестве.

Пострадавшая смогла сама поймать попутку и попросить помощи. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. Предположительно, причиной нападения мужчины на супругу стала ревность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, подозреваемого в нападении ищут.

Ранее россиянин напал с ножом на сожительницу и «постирал» ее собаку в машинке.

