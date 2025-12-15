На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Как в Молдавии». ЕС поможет Армении с выборами в 2026 году

Кая Каллас: Армения попросила ЕС помочь с выборами в 2026 году
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз поможет Армении бороться «с иностранным вмешательством в выборы» в 2026 году, как это уже было в случае с парламентскими выборами в Молдавии. Об этом журналистам заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 15 декабря, сказано на официальном сайте ведомства.

«В Армении скоро выборы, и что мы можем сделать, чтобы им помочь? Они просили о помощи в борьбе со злонамеренным влиянием. Эта помощь похожа на ту, которую мы оказали Молдавии», — отметила Каллас.

В начале декабря 2026 года стало известно, что ЕС выделит Армении €50 млн, на поиск и противодействие внешнему вмешательству, в том числе со стороны неких «российских структур». До этого Кая Каллас заявила о готовности ЕС к дальнейшему углублению партнерства с Арменией по всем направлениям. А в начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в ЕС.

Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня 2026 года. Выборы в Молдавии же прошли 28 сентября 2025 года, голоса избирателей распределились практически поровну между прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду и оппозиционными силами, ориентированными на сотрудничество с Россией. С небольшим отрывом победила правящая сила. Результат ей обеспечили голоса молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны большинство проголосовало за оппозицию. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, тогда было открыто только два избирательных участка. Поэтому представители оппозиции результаты выборов не признали и назвали голосование «назначением», а не выборами.

Ранее Евросоюз расширил санкции против России.

