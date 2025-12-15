Более тысячи жителей Запорожской области остались без света из-за атаки ВСУ

Более тысячи жителей Запорожской области остаются без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канал.

«В результате атаки со стороны ВСУ нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская. Без электроснабжения остались 1152 абонента», — написал он.

Губернатор добавил, что опасность повторных ударов в регионе сохраняется.

Днем ранее без электричества оставались 1 735 абонентов.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По словам губернатора, энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы осложняются погодными условиями.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси счел ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой.