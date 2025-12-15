В России освободили некоторые категории граждан от обязательных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении некоторых категорий граждан от наказания в виде обязательных работ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До подписания закона по действующей статье обязательные работы не применялись к женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Теперь данная норма распространится на одиноких отцов таких детей, а также на усыновителей, опекунов и попечителей.

От обязательных работ также освобождаются матери или одинокие отцы, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов.

Незадолго до этого российский президент подписал закон о выплате пенсии детям, родившимся через 300 дней после смерти отца. Согласно закону, выплаты предоставят детям, которые были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а отцовство было подтверждено судом. Из документа следует, что размер пенсии составит 7 689,83 рубля в месяц.

