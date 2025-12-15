На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уроженку Киева, арестованную за поджог машины СК, внесли в перечень террористов

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уроженка Киева Анастасия Стратович, арестованная в Москве за поджог авто Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Стратович Анастасия Игоревна*, 21.04.2002 г.р., г. Киев Украины. Тихонов Никита Артурович*, 25.07.2001 г.р., г. Ташкент Республики Узбекистан», — указано в списке.

РИА Новости отмечает, что Стратович и Тихонов — сообщники.

28 ноября Замоскворецкий суд Москвы арестовал Стратович за поджог автомобиля. Постановлением суда было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Женщине было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение имущества».

По версии следствия, Стратович вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле СК РФ горючее вещество, машина была уничтожена огнем, сообщала пресс-служба московских судов. Когда и где именно было совершено преступление, не уточняется.

Ранее в Петербурге неизвестные запугали школьников и вынудили поджечь полицейское имущество.

