ФСБ пресекла кражу шпионами секретных военных карт
ФСБ РФ сообщила о попытке группы шпионов передать за границу секретные военные карты, передает РИА «Новости».
Обыски прошли в Екатеринбурге, Омске и Крыму, были задержаны трое россиян и один гражданин Украины.
Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы не уточняется.
«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», —сообщили в ведомстве.
Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением. Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем»