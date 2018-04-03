ФСБ пресекла кражу шпионами секретных военных карт

ФСБ РФ сообщила о попытке группы шпионов передать за границу секретные военные карты, передает РИА «Новости».

Обыски прошли в Екатеринбурге, Омске и Крыму, были задержаны трое россиян и один гражданин Украины.

Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы не уточняется.

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«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», —сообщили в ведомстве.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением. Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем»