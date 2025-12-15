На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров сравнил Европу в вопросе Украины с врачом-двоечником

Лавров: Европа в вопросе Украины как не умеющий ставить диагноз врач-двоечник
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа в украинском вопросе похожа на врача-двоечника, которая прописывает любые таблетки, чтобы стало легче на пять минут. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью ты к нему пришел, а дает тебе просто какую-то таблетку или микстуру, чтобы тебе на пять минут стало чуть легче. Диагноз эти европейские «врачи» не ставят», — сказал министр.

Лавров отметил, что американцы поняли первопричины конфликта на Украине, которые заключаются в угрозах НАТО для России и уничтожении всего русского на исконно русских землях, и теперь пытаются в этом разобраться. По словам главы МИД, последние контакты вселяют надежду, что Вашингтон глубже понял позицию Москвы в украинском вопросе и то, что нужно сделать, чтобы «не просто было взято очередное перемирие», а конфликт был урегулирован «надежно и устойчиво».

14-15 декабря в Берлине прошли переговоры американской и украинской делегаций по мирному урегулированию. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната.

Ранее Лавров рассказал, как Европа использует конфликт на Украине.

