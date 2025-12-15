Ученые выявили парадоксальный секрет прочности некоторых отношений

Люди нередко остаются в конфликтных романтических отношениях не из-за любви или надежды на улучшение, а потому что их самооценка слишком тесно связана с самим фактом наличия партнера. К такому выводу пришли американские психологи, изучив роль так называемого «доброжелательного сексизма» и тревожного типа привязанности. Работа опубликована в журнале Journal of Applied Social Psychology (JASP).

Романтические отношения обычно рассматриваются как источник поддержки и психологического благополучия. Однако на практике многие пары годами существуют в режиме постоянных ссор и напряжения, при этом партнеры не решаются на разрыв, даже осознавая, что отношения причиняют вред. Ученые давно пытаются понять, какие психологические механизмы заставляют людей держаться за такие союзы.

В центре нового исследования оказался доброжелательный сексизм — форма гендерных установок, которая внешне выглядит позитивной, но закрепляет неравенство. В его основе лежит представление о женщинах как о хрупких, нуждающихся в защите и материальной поддержке со стороны мужчин, а о мужчинах — как о защитниках и добытчиках. Такие взгляды подчеркивают «важность» романтических отношений и усиливают зависимость самооценки от партнерства.

В первом эксперименте исследователи предложили участницам представить себя в конфликтных отношениях. В одном варианте партнёр описывался нейтрально, в другом — как человек, придерживающийся доброжелательно-сексистских взглядов. Оказалось, что во втором случае женщины чаще выбирали стратегию сохранения отношений и были менее склонны к разрыву, даже несмотря на высокий уровень конфликта. При этом именно у участниц с выраженным доброжелательным сексизмом самооценка сильнее зависела от статуса отношений.

Во втором исследовании ученые расширили выборку, включив в неё мужчин, и дополнительно учли тип привязанности. Выяснилось, что у людей с тревожной привязанностью — склонных бояться отвержения и остро нуждаться в близости — самооценка также чаще строится вокруг романтических отношений. Именно эта связка объясняла, почему они были готовы оставаться в конфликтном союзе и прибегать к деструктивным стратегиям ради его сохранения. При этом избегающий тип привязанности, напротив, снижал такую зависимость.

Авторы подчеркнули, что доброжелательный сексизм работает особенно коварно. Его «позитивная» оболочка — забота, защита, идеализация партнера — может маскировать психологические риски, подталкивая людей терпеть отношения, которые не отвечают их интересам. В сочетании с тревожной привязанностью это формирует замкнутый круг: самооценка зависит от отношений, отношения нестабильны, а любые конфликты переживаются как угроза собственной ценности.

