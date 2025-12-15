На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка переломала другу кости из-за разговоров о ее ухажерах

В Курской области женщина переломала другу кости из-за бесед про ухажеров
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области 56-летняя женщина переломала кости другу, который говорил о ее ухажерах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Щигры, когда женщина решила жить вместе со своим давним знакомым. Однако в течение дня мужчина постоянно припоминал ей ухажеров, которые ранее оказывали соседке знаки внимания. Несмотря на то, что женщина просила его прекратить, друг продолжил эти разговоры даже при их общих знакомых.

В какой-то момент терпение женщины лопнуло и она напала на мужчину, сидевшего на стуле, ударив его кулаком в лицо — тот упал со стула, и агрессорша продолжила бить его ногами.

В результате мужчина получил травмы, включая закрытые переломы костей и ребер. В судебном заседании уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Потерпевший подал соответствующее ходатайство, так как женщина возместила ему причиненный вред и извинилась.

Ранее ревнивец вывез жену на окраину российской деревни, чтобы избить битой и порезать ножом.

