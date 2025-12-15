Лавров заявил о приоритете Латинской Америки и АТР для США

Лавров: США говорят ЕС, что они не будут поддерживать европейские авантюры

США в своей новой стратегии национальной безопасности говорят Евросоюзу не надеяться, что они будут постоянно поддерживать европейские авантюры, для Вашингтона важнее Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению министра, стратегия Вашингтона по национальной безопасности говорит Европе, чтобы та занималась своими делами и не надеялась на то, что США будут постоянно их поддерживать.

В ноябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его очень беспокоит военное присутствие США в Карибском море.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.