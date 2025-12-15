Лавров высказался о готовности России помогать в нормализации ситуации с Ираном

Россия готова оказывать содействие конкретными делами для нормализации ситуации вокруг Ирана, США об этом знают. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Россия находится в контакте с администрацией США по иранскому вопросу и излагает свои подходы о том, как можно нормализовать ситуацию.

Лавров добавил, что заявления западных спикеров о том, что Россия может бросить Иран в случае улучшения отношений с США, являются ложью.

Он предложил им привести хоть один пример, когда Москва ради отношений с другим государством предавала другую страну.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому.