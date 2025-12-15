На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров высказался о готовности России помогать в нормализации ситуации с Ираном

Лавров: Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россия готова оказывать содействие конкретными делами для нормализации ситуации вокруг Ирана, США об этом знают. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Россия находится в контакте с администрацией США по иранскому вопросу и излагает свои подходы о том, как можно нормализовать ситуацию.

Лавров добавил, что заявления западных спикеров о том, что Россия может бросить Иран в случае улучшения отношений с США, являются ложью.

Он предложил им привести хоть один пример, когда Москва ради отношений с другим государством предавала другую страну.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами