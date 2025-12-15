На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал Европу «источником всех бед»

Лавров: Европа не раз в истории становилась источником всех бед
Kaan Soyturk/Reuters

Европа неоднократно в истории была источником кризисов и бед. Об этом в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Уже не раз в истории Европа становилась источником всех бед, «исчадием» кризисных, глубочайших явлений», — сказал он.

По словам министра, речь идет в том числе о рабовладельчестве, крестовых походах, колониализме.

«Конечно, и две мировые войны, начатые в Европе в силу иллюзорных амбиций, которые испытывали европейские лидеры», — добавил дипломат.

15 декабря Лавров заявил, что европейские страны используют конфликт на Украине для самоутверждения и козней как против США, так и против других сторонников справедливого урегулирования.

10 декабря глава МИД РФ отметил, что руководство Европейской комиссии и Великобритания в «безнадежной политической слепоте» продолжают тешить себя иллюзией победить Россию.

Ранее Лавров уличил Европу в желании «посеять зерна» нового конфликта.

