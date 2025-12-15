Лавров заявил, что Россия ждет реакции от США по поводу последних контактов с Украиной

Лавров: РФ ожидает реакции от США по поводу их последних контактов с Украиной

Россия ожидает реакции от США по поводу их последних контактов с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал министр иностранных дел РФ.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира на Украине будет известен до Рождества. По его словам, США и Европа понимают, что необходимо «какой-то формат мирного будущего соглашения» готовить сейчас, и согласовывать его с Россией.

Как сообщило агентство Reuters, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, которые связаны с урегулированием конфликта.

Журналисты отмечают, что в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Германии «действительно позитивными», а президент США Дональд Трамп якобы остался доволен положением дел.

Ранее США и ЕС договорились о гарантиях безопасности для Украины по аналогии со «статьей 5» НАТО.