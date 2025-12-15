На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия ждет реакции от США по поводу последних контактов с Украиной

Лавров: РФ ожидает реакции от США по поводу их последних контактов с Украиной
true
true
true
close
Kaan Soyturk/Reuters

Россия ожидает реакции от США по поводу их последних контактов с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал министр иностранных дел РФ.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира на Украине будет известен до Рождества. По его словам, США и Европа понимают, что необходимо «какой-то формат мирного будущего соглашения» готовить сейчас, и согласовывать его с Россией.

Как сообщило агентство Reuters, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, которые связаны с урегулированием конфликта.

Журналисты отмечают, что в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Германии «действительно позитивными», а президент США Дональд Трамп якобы остался доволен положением дел.

Ранее США и ЕС договорились о гарантиях безопасности для Украины по аналогии со «статьей 5» НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами