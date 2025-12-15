В Новосибирске пилот избил пенсионера и потребовал деньги за порванную футболку

«НГС»: в Новосибирске пилот потребовал с избитого им пенсионера 160 тысяч рублей.

В Новосибирске 25-летний пилот избил 67-летнего пенсионера и подал на пострадавшего встречный иск на 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 3 августа прошлого года во дворе дома на улице Народной. По версии пенсионера, конфликт начался из-за претензий молодого человека к парковке автомобиля. Пилот, возмущенный тем, что ему негде поставить машину, подошел к супружеской паре и начал оскорблять мужчину. Словесная перепалка переросла в драку, пожилой мужчина получил несколько ударов ладонью по голове и в область груди.

В тот же день пострадавший обратился за медицинской помощью. Экспертиза зафиксировала у него гематому, кровоподтеки и повреждение зубной коронки. В отношении пилота составили административный протокол по статье о побоях.

Спустя месяц зачинщик драки подал в суд гражданский иск к пенсионеру. В заявлении он потребовал возместить ему 160 тысяч рублей. В сумму вошли расходы на услуги адвоката, компенсация морального вреда и стоимость испорченной во время драки футболки. Дело будет рассматривать Калининский суд Новосибирска.

Ранее петербуржец ударил знакомого табуреткой по голове и сбежал с его телефоном.