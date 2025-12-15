На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови»

Лавров: ситуация с активами России показывает тягу европейцев к воровству
МИД РФ/РИА Новости

Пример ситуации с замороженными активами России показывает генетическую тягу многих европейцев к воровству. Об этом в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Собственно говоря, то, что воровство у европейцев в крови, мы наблюдаем на примере замороженных российских активов», — сказал он.

Министр обратил внимание, что активы Ирана тоже частично заморожены, так же, как активы Венесуэлы и многих других стран.

«Такая тяга к воровству, видимо, генетически присуща многим нашим западным «коллегам», — добавил он.

15 декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала сложность дискуссий по выделению «репарационного кредита» Украине под замороженные активы РФ. Она отметила, что у стран — членов ЕС еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренностей.

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Представитель Кремля напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в этот вопрос было вовлечено российское правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

Ранее ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России.

