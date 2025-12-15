Лавров оценил возможность дальнейшей реализации плана Трампа по Газе

Дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что Москва была на стороне тех, кто приветствовал инициативу Трампа, поскольку она позволила закрыть гуманитарный этап конфликта, а также освободить заложников, военнопленных и заключенных членов ХАМАС.

«Но что будет дальше, мне трудно гадать», — добавил Лавров.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом до конца месяца. На ней политики обсудят «возможности для мира» и «прекращение правления» палестинского радикального движения ХАМАС в Секторе Газа.

Также Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в анклаве уже практически реализована, и скоро начнется его второй этап.

Ранее в США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе.