Лавров оценил заявления канцлера Германии об армии

Лавров: заявления Мерца об армии свидетельствуют о возрождении милитаризма в ФРГ

Заявления федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о плане создать в Германии крупнейшую армию Европы свидетельствуют о возрождении милитаризма. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в прошлый раз, когда Германия стала главной военной силой в Европе, это произошло под нацистскими лозунгами.

Когда в Европе потомки тех, кто служил в СС или был функционером в нацистской партии, начинают вспоминать своих предков, это не может не вызывать тревогу, добавил Лавров.

17 ноября Мерц побывал на мероприятии, посвященном Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности Германии.

7 ноября Мерц выступил за скорейшее расширение Вооруженных сил Германии из-за угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе.

Ранее в Германии заявили о наращивании вооружений на фоне антироссийской пропаганды.