На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил заявления канцлера Германии об армии

Лавров: заявления Мерца об армии свидетельствуют о возрождении милитаризма в ФРГ
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Заявления федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о плане создать в Германии крупнейшую армию Европы свидетельствуют о возрождении милитаризма. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в прошлый раз, когда Германия стала главной военной силой в Европе, это произошло под нацистскими лозунгами.

Когда в Европе потомки тех, кто служил в СС или был функционером в нацистской партии, начинают вспоминать своих предков, это не может не вызывать тревогу, добавил Лавров.

17 ноября Мерц побывал на мероприятии, посвященном Дню народной скорби, и заявил об особой исторической ответственности Германии.

7 ноября Мерц выступил за скорейшее расширение Вооруженных сил Германии из-за угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе.

Ранее в Германии заявили о наращивании вооружений на фоне антироссийской пропаганды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами