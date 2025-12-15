На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что Россия не предавала Сирию

Лавров: РФ не предавала Сирию, происходившее там было внутренним делом республики
Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия никого не предавала в Сирии, произошедшие там события были внутренним делом республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, сегодня Москва имеет «ровные, устойчивые отношения» с новыми сирийскими властями.

«Пусть приведут пример, когда, как им кажется, Россия кого-то «бросила», — подчеркнул Лавров.

Таким образом он прокомментировал утверждения западных СМИ о том, что Москва когда-то отворачивалась от своих партнеров.

В октябре МИД Сирии сообщило, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе бывшего президента страны Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria рассказал, что Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Ранее глава МИД Сирии допустил новый визит в Россию.

