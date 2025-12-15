«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир четвертый раз за день

«Радиостанция Cудного дня» передала четвертое за понедельник, 15 декабря, сообщение — слово «бузотерка». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий активность станции.

Радиостанция вышла в эфир в 21:23 мск.

«НЖТИ 67939 БУЗОТЕРКА 3226 4768», — говорилось в сообщении.

Ранее днем в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучали слова «лазомиг», «линцокрин» и «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.