С подростком, порезавшим учительницу в Петербурге, работает психиатр

В Петербурге с девятиклассником, который порезал учительницу ножом, работает психиатр. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Несовершеннолетний находится в медицинском учреждении — с подростком работает психиатр, так как у него возможно шоковое состояние с паническими атаками. Сейчас решается вопрос о переводе школьника в детскую психиатрическую больницу.

Инцидент произошел в школе №191.Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

Ранее в Петербурге школьник, порезавший учительницу, раскаялся в содеянном.