Коростелев рассказал о поддержке иностранцев во время гонок на Кубке мира

Коростелев о гонках на Кубке мира: нам очень помогли итальянцы с Крамером

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о поддержке со стороны иностранных коллег во время гонки Кубка мира в Давосе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На спусках не хватает опыта, это да, но проблем с сервисом не возникло. Коллеги помогали», — рассказал Коростелев.

Лыжник поблагодарил норвежца Маркуса Крамера и итальянскую команду, которые оказали значительную помощь в подготовке оборудования.

Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее лыжник Легков назвал ожидаемым результат Коростелева и Непряевой на Кубке мира.