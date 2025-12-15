Лавров заявил, что России не о чем говорить с нынешними руководством Европы

России не о чем говорить с нынешними руководителями Европы. Об этом в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что Российская Федерация имеет каналы взаимодействия с администрацией США. Европа же не хочет общаться с Москвой, отметил министр.

«Они все обуреваемы манией величия. Это их выбор. Нам с таким европейским руководством особо не о чем разговаривать», — сказал дипломат.

15 декабря Лавров заявил, что европейские страны используют конфликт на Украине для самоутверждения и козней как против США, так и против других сторонников справедливого урегулирования.

10 декабря глава МИД РФ сказал, что государства ЕС искусственно сдерживают мирное урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем он отметил, что руководство Европейской комиссии и Великобритания в «безнадежной политической слепоте» продолжают тешить себя иллюзией победить Россию.

Ранее Лавров заявил о провале Европы «по всем статьям» в урегулировании на Украине.