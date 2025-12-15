Родителей Костылевой выселяют с территории академии Плющенко

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская официально уведомила родителей фигуристки Елены Костылевой о необходимости освободить дом на территории школы до 17 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщила мать фигуристки Ирина.

«Костылевы неоднократно допускали необъективные, ложные и оскорбительные высказывания в отношении меня, моего супруга, школы и спортсменов», — указано документе в качестве причины выселения.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября Ирина Костылева сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко».

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

