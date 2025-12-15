Мужчины проникли в дом знакомого и избили его на глазах у жены после ссоры в Башкирии

В Башкирии осудили пятерых мужчин в возрасте от 28 до 42 лет, которые проникли в чужой дом и избили хозяина. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в деревне Кабаково на улице Южной. Мужчина поссорился со знакомым по телефону, а затем вместе с четырьмя сообщниками ночью прибыл к дому своего обидчика, где он проживает с супругой. Против воли владельцев жилища злоумышленники проникли внутрь, а затем стали угрожать хозяину и избили его на глазах жены.

Все пятеро участников нападения признаны виновными по соответствующим статьям УК РФ. Троим назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет и двух месяцев до трех лет и шести месяцев условно с испытательным сроком. Еще двоим дали по 200 часов обязательных работ каждому. Также с троих фигурантов в пользу потерпевших взыскали компенсацию в размере 610 тысяч рублей.

