Британские СМИ испугались новой российской авиабомбы «Дрель»

Новая авиационная бомба «Дрель является сигналом «агрессии со стороны Кремля», пишет Daily Express.

Издание считает, что презентация авиабомбы усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.

Отмечается, что информация о «Дрели» появилась практически сразу после отравления Сергея Скрипаля.

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При этом на самом деле впервые «Техмаш» представил данную разработку в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС, под названием «Дрель» она стала известна на форуме «Армия-2016».

Авиабомба «Дрель» пополнит арсенал российской армии в 2018 году.

Вес новейшей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К составляет около 540 кг, длина боеприпаса достигает трех метров. Предполагается, что «Дрель» будет сбрасываться с больших высот и из стратосферы.