Москва встревожена планами Вашингтона закрепить военное присутствие в Сирии

Москву тревожат планы Вашингтона закрепить военное присутствие в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в зону вокруг населенного пункта, где расположена военная база США, прибывает тяжелая военная техника,

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«По-прежнему тревожат сообщения о том, что США и их союзники закрепляют свое незаконное военное присутствие на территории суверенной Сирии. В частности, в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника», — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что массовая высылка российских дипломатов не отразится на сотрудничестве России с западными государствами по Сирии.