ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом

ВВС Саудовской Аравии перехватили баллистической ракету к северо-востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам очевидцев, они слышали громкий взрыв в воздухе и заметили вспышки.

Позднее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент перехвата ракеты.

Телеканал отмечает, что ракету могли запустить хуситы из Йемена.

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.



Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3