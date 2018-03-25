В Минобороны сообщили о разработке «Новичка» в США в 1998 году

Разработка газа «Новичок» велась в США еще в 1998 году, передает РИА «Новости» заявление начальника лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игоря Рыбальченко.

«Еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, и эта библиотека содержит спектральные данные о порядка 300 тысяч соединений и постоянно пополняется, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», А234», — сказал Рыбальченко.

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Он отметил, что это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.

«Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили», — сказал Рыбальченко.

Ранее МИД России заявил, что газ «Новичок» никогда не производился в России.