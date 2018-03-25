Турция испытала баллистические ракеты

Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки, передает Anadolu.

Тестовые запуски ракет Gökdoğan и Bozdoğan были проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

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Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.

Gökdoğan — ракета малого и среднего радиуса действия, а ракеты Bozdoğan «способны поражать цели на больших расстояниях».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад в течение всей истории проявлял себя в качестве агрессора.