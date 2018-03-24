В Минобороны рассказали о последствиях стремления США к лидерству в мире

Начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что стремление США к глобальному лидерству в мире приводит к тотальному межгосударственному противоборству, передает РИА «Новости».

«Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты «глобального лидерства», сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство...Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство», — сказал Герасимов.

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Он отметил, что основу противоборства составляют дипломатические и экономические меры, однако нельзя утверждать, что вооруженная борьба отошла на второй план.

«Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием», — добавил Герасимов.

Ранее сообщалось, что Китай встревожили военные учения США.