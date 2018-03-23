В Кремле сообщили о постепенном сокращении расходов на оборонку и ВПК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном сокращении оборонного бюджета России, передает РИА «Новости».

«Президент неоднократно говорил, что процентное соотношение расходов на оборону и военно-промышленный комплекс пережило свой пик, во многом завершен процесс обновления материальной базы наших вооруженных сил, и теперь будет поэтапное сокращение общего процентного соотношения расходов к общему бюджету», — сказал Песков.

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Отмечается, что через пять лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.

Ранее Песков заявил, что решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную стабильность и безопасность.