США планируют выделить $200 млн на военную помощь Украине

Конгресс США намерен выделить $200 млн на военную помощь Украине, включая летальное оружие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

Согласно документу, средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие «летальное оружие оборонительного характера», обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

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Однако, как отмечается, также накладываются определенные ограничения — в частности, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн.