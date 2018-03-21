Бондарев назвал беспочвенными опасения Трампа из-за нового российского оружия

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что опасения президента США Дональда Трампа по поводу нового российского оружия беспочвенны и останутся такими, если США не станут нападать на Россию, передает РИА «Новости».

«Беспокойства господина Трампа по поводу нового оружия России беспочвенны в том случае, если США не собираются нападать на нас», — сказал Бондарев.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил об обеспокоенности из-за нового оружия России.