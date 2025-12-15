Мишустин рассказал о работе главы Минпромторга на станках

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов проходит специальную программу переподготовки и каждую неделю работает на производственных станках. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать, что у нас наш министр промышленности каждую неделю работает на станках. Я недавно об этом узнал, он даже мне об этом не говорил», — заявил Мишустин в ходе общения со студентам во время осмотра производственных мастерских Центра практической подготовки для машиностроения.

Глава правительства пожал Алиханову руку, а министр в свою очередь улыбнулся и сказал: «Спасибо».

До этого Мишустин заявил, что министерство промышленности и торговли России помимо уже выполняемых им функций получит полномочия по формированию и реализации технологической политики.

В ноябре кабинет министров РФ преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. В соответствующем постановлении отмечалось, что данная структура будет оперативно решать вопросы по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также по выводу конкурентоспособных товаров и услуг на внешние рынки.

