Шоумен из «Кривого зеркала» устраивал оргии для звезд: «Все должны быть обнаженными»

Шоумен из юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, как устраивал оргии для звезд российского шоу-бизнеса. Откровениями он поделился в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам Морозова, он писал сценарии для таких вечеринок, проходивших в одном из закрытых клубов Москвы. Он утверждает, что каждую полночь у них звучала так называемая «кукушка» — «Болеро» Равеля.

«Если ты не разделся догола после кукушки, ты по правилам клуба должен его покинуть. Все должны быть обнаженными, это была такая абсолютная древнегреческая, древнеримская оргия», — вспоминает он.

Юморист подчеркнул, что происходившее напоминало ему секту.

Также в передаче Александр Морозов показал лицо после похудения и пластики. По его словам, после похудения на 80 килограммов он на некоторое время стал выглядеть еще хуже, чем до, из-за обвисшей кожи.

