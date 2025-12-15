На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Macan обучается управлению дронами

Рэпер Macan рассказал, что изучает управление дронами
Telegram-канал 112

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) рассказал, что обучается во время прохождения срочной службы управлению дронами. Соответствующую сториз он опубликовал 15 декабря в одной из своих социальных сетей.

Macan показал, как в компании сослуживцев изучает интерфейс беспилотного летательного аппарата.

В ноябре Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

В декабре в Росгвардии опровергли сообщения о том, что повара, снявшего курящего Косолапова на видео, отправили на гауптвахту.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.

