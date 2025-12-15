Возможное возвращение McDonald's в РФ назвали лучшей рекламой компании

Глава AmCham Эйджи: возвращение в РФ стало бы для McDonald's лучшей рекламой

Возвращение сети McDonald's на российский рынок стало бы для компании лучшей рекламой. Об этом RTVI заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

По его мнению, успешное возобновление деятельности McDonald's в России сослужило бы компании хорошую службу. Благодаря этому ушедший бизнес мог бы получить сигнал, что Москва открыта к сделкам с западными фирмами и готова принимать предприятия обратно.

«Я знаю, что <...> было соглашение между владельцем «Вкусно — и точка» и McDonald's о том, что McDonald's смог бы прийти и купить эту долю обратно. И если бы McDonald's пришел обратно, и это прошло бы успешно, это стало бы самой лучшей рекламой, которую мы смогли бы придумать», — отметил Эйджи.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Впоследствии предприниматель Александр Говор выкупил активы американской компании в стране, и на месте McDonald's открылись рестораны «Вкусно — и точка».

10 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на документацию сообщил, что McDonald's зарегистрировал бренд своего «университета» в Роспатенте. Речь идет о товарном знаке Hamburger University.

Ранее McDonald's запатентовал в РФ свой слоган до 2034 года.