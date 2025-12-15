На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги, когда заряжал телефон

В Якутии ребенок получил ожоги, пытаясь зарядить телефон
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии шестилетний ребенок госпитализирован с тяжелыми электрическими ожогами II и III степени, которые он получил, пытаясь самостоятельно зарядить сотовый телефон. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел, когда мальчик предпринял попытку подключить зарядное устройство. В результате он получил серьезные электротравмы. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь.

Также в ведомстве сообщили о других случаях травмирования детей. Так, в больницу поступили два несовершеннолетних пациента с травмами различного характера. Девочка 12 лет попала в медицинское учреждение с признаками сильного обморожения кистей обеих рук. Она потеряла варежки и долго гуляла на морозе. Еще одним пострадавшим стал 11-летний школьник, он случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

До этого в Новосибирске мальчик попал в больницу, схватившись за оголенный провод. Мальчика госпитализировали в ожоговое отделение медицинского учреждения. По словам врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее подросток пострадал при взрыве петарды в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами