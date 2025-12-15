В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги, когда заряжал телефон

В Якутии шестилетний ребенок госпитализирован с тяжелыми электрическими ожогами II и III степени, которые он получил, пытаясь самостоятельно зарядить сотовый телефон. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел, когда мальчик предпринял попытку подключить зарядное устройство. В результате он получил серьезные электротравмы. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь.

Также в ведомстве сообщили о других случаях травмирования детей. Так, в больницу поступили два несовершеннолетних пациента с травмами различного характера. Девочка 12 лет попала в медицинское учреждение с признаками сильного обморожения кистей обеих рук. Она потеряла варежки и долго гуляла на морозе. Еще одним пострадавшим стал 11-летний школьник, он случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

До этого в Новосибирске мальчик попал в больницу, схватившись за оголенный провод. Мальчика госпитализировали в ожоговое отделение медицинского учреждения. По словам врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее подросток пострадал при взрыве петарды в Москве.