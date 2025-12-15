На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские «Аисты» прибыли на Восточный

«Роскосмос»: российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на Восточный
Роскосмос

Российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на космодром Восточный. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале.

«Грузовой самолет Ил-76 с космическими аппаратами «Аист-2Т» №1 и № 2 приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса космодрома Восточный», — говорится в публикации.

В «Роскосмосе» отметили, что после разгрузки контейнеры с аппаратами и оборудование доставили на технический комплекс для подготовки к дальнейшему запуску.

В октябре 2021 года гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что предприятие собрало корпус спутника «Аист-2Т», который вместе с еще одним аппаратом создаст 3D-модель Земли.

Комплекс разрабатывается по госпрограмме «Космическая деятельность России». Спутники должны будут выполнять задачи по получению панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений, а также цветных изображений земной поверхности.

Ранее «Роскосмос» раскрыл результаты эксперимента на спутнике «Бион-М».

