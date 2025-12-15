Водонаева об обвинениях, что ее «облапал» Микки Рурк: «Низкосортный бред»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой возмутилась обвинениям в том, что американский актер Микки Рурк «облапал» ее.

Водонаева считает, что в той ситуации Рурк ее не «лапал». Она бы могла назвать физическим харассментом действия артиста, если бы тот схватил ее за ягодицы или грудь. Однако этого не было. По словам телеведущей, они просто обнимались.

«Для меня такие комментарии – это какой-то низкосортный бред. Тупой. Вы мне, 43-летней женщине, будете писать, с кем мне обниматься, а с кем нет? Вы вообще в себе? Там еще такие были комментарии: «Ну наша Аленка-то дает! С Микки Рурком обнимается!» Я думаю: «Слыш, какая я тебе Аленка? Алена Юрьевна! Ты кто вообще такой, чтобы писать мне в 43 «Аленка». Меня так мама может называть, и брат, и какие-нибудь близкие подруги», — возмутилась блогерша.

Водонаева призналась, что заблокировала очень многих людей под публикацией с Рурком. Как отметила телеведущая, ей не нравится подобная фамильярность.

Водонаева познакомилась с Микки Рурком через общих друзей. Телеведущая ходила к артисту в гости и проводила с ним время вместе.

Ранее Водонаева послала матом Собчак и отказалась от ее интервью.