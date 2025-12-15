На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водонаева об обвинениях, что ее «облапал» Микки Рурк: «Низкосортный бред»

Телеведущая Водонаева заявила, что не считает объятия с Рурком харассментом
true
true
true
close
Evgenia Medvedeva/YouTube

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой возмутилась обвинениям в том, что американский актер Микки Рурк «облапал» ее.

Водонаева считает, что в той ситуации Рурк ее не «лапал». Она бы могла назвать физическим харассментом действия артиста, если бы тот схватил ее за ягодицы или грудь. Однако этого не было. По словам телеведущей, они просто обнимались.

«Для меня такие комментарии – это какой-то низкосортный бред. Тупой. Вы мне, 43-летней женщине, будете писать, с кем мне обниматься, а с кем нет? Вы вообще в себе? Там еще такие были комментарии: «Ну наша Аленка-то дает! С Микки Рурком обнимается!» Я думаю: «Слыш, какая я тебе Аленка? Алена Юрьевна! Ты кто вообще такой, чтобы писать мне в 43 «Аленка». Меня так мама может называть, и брат, и какие-нибудь близкие подруги», — возмутилась блогерша.

Водонаева призналась, что заблокировала очень многих людей под публикацией с Рурком. Как отметила телеведущая, ей не нравится подобная фамильярность.

Водонаева познакомилась с Микки Рурком через общих друзей. Телеведущая ходила к артисту в гости и проводила с ним время вместе.

Ранее Водонаева послала матом Собчак и отказалась от ее интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами