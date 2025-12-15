На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новогодние салаты подешевели

«СПАР»: в декабре новогодние салаты обойдутся на 5% дешевле, чем в прошлом году
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В декабре популярные новогодние салаты обойдутся россиянам в среднем на 5% дешевле, чем годом ранее, а цены на цитрусовые снизятся примерно на 25%. При этом последний месяц года станет пиковым по спросу на готовые салаты, следует из данных компании «СПАР Миддл Волга», управляющей сетью супермаркетов Spar и Eurospar. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Снижение стоимости «Оливье» и «Сельди под шубой», приготовленных из ингредиентов собственных торговых марок, аналитики компании связали с удешевлением яиц (на 35%) и овощей (на 30%). По их расчетам, порция «Оливье» на четверых в декабре обойдется в 354 рубля, а «Сельдь под шубой» — в 324 рубля.

Спрос на готовые салаты традиционно растет в конце года, предупредили аналитики: в последние дни декабря продажи отдельных позиций увеличиваются на 200% и более. Так, в 135 супермаркетах Spar и Eurospar в Центральном и Приволжском федеральных округах продажи готовых «Оливье» и «Сельди под шубой» в декабре по сравнению с ноябрем растут на 60%, подчеркнули аналитики. Основной всплеск спроса они ожидают во второй половине месяца: с 20 по 29 декабря — плюс 70%, 30 декабря — плюс 200%, 31 декабря — до плюс 650%.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в категории цитрусовых, констатировали аналитики. По их оценке, средняя стоимость мандаринов в этом декабре будет на 25% ниже, чем год назад: китайские подешевели на 30%, абхазские — на 10%, марокканские — на 15%. Аналогичная динамика отмечается и по апельсинам.

«В начале декабря килограмм мандаринов стоил около 99 рублей, апельсинов — 124 рубля. В прошлом году сеть продала более 1000 тонн мандаринов и около 170 тонн апельсинов. Цены на другие популярные новогодние товары остались практически без изменений. Банка консервированных ананасов весом 565 граммов стоит 169,9 рубля, а самое доступное «Советское шампанское» — 179,9 рубля», — заключили эксперты.

Ранее было названо самое токсичное сочетание новогодних блюд.

